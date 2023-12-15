***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYokFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi27.12.2023 - 14.01.2024Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerEnvanter, onarım, yenileme için gerekli personel görevlendirilmiş olup, üretime ara verilmesinin genel üretim çalışmalarımıza etkisi beklenmemektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarEnvanter sayımı, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih15.01.2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226033BIST