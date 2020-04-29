***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.447.343 3.981.450Satışların Maliyeti14 -3.879.065 -3.436.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)568.278 544.818Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı101.645 126.634Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-78.360 -89.195FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.285 37.439BRÜT KAR (ZARAR)591.563 582.257Genel Yönetim Giderleri15 -93.972 -88.500Pazarlama Giderleri15 -90.623 -79.305Araştırma ve Geliştirme Giderleri-15.857 -22.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 280.962 231.554Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -356.211 -257.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)315.862 366.624Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler810 602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)316.672 367.226Finansman Gelirleri17 390.683 196.011Finansman Giderleri17 -361.362 -242.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)345.993 320.775Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri182 3.966Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -6.288 -8.777Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 6.470 12.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)346.175 324.741DÖNEM KARI (ZARARI)346.175 324.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları346.175 324.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,69000000 0,65000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-251.675 1.219.867Dönem Karı (Zararı)346.175 324.741Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler244.447 304.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler207.942 216.551Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18.841 17.665Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.267 15.529Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 12.574 2.136Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.976 26.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.123 11.528Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.977 -121Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 23.876 14.979Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.362 530Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -22.287 -31.331Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 22.923 19.537Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 2.726 12.324Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler127.008 134.716Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -182 -3.966Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-810 -602Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-810 -602Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-160.690 -86.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-801.658 630.182Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler46.771 400.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-85.630 254.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)132.401 146.577Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)64.431 188.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.719 -3.818Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-538.664 196.115Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.860 18.621Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-330.396 -328.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-285.553 -226.865İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-44.843 -101.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler988 -2.026Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.204 9.031Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-1.560 -2.094Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-892 2.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.961 151.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-59.884 96.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)38.923 54.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-211.036 1.259.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.103 -12.619Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.488 -6.763Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-19.048 -20.095YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.865 -448.349Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.498 2.882Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.498 2.882Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-179.467 -112.401Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -30.988 -73.545Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.479 -38.856Alınan Faiz28.104 27.324Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -366.154FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI216.311 -556.347Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.611.664 344.953Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.063 -25.973Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.543 -1.365Ödenen Temettüler-1.200.000 -880.000Ödenen Faiz-8.747 -2.613Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 8.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.229 215.171Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi160.690 86.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.539 302.030DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.818.988 1.960.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.795.449 2.262.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.796.130 2.825.487Finansal Yatırımlar4 568 568Ticari Alacaklar2.107.553 2.143.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 1.340.697 1.255.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 766.856 888.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.042.554 1.087.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 1.042.554 1.087.894Diğer Alacaklar3.215 506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.215 506Stoklar8 1.275.220 749.130Peşin Ödenmiş Giderler66.780 70.686İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 66.780 70.686Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.901 2.701Diğer Dönen Varlıklar148.775 88.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 148.775 88.891ARA TOPLAM7.445.696 6.969.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.445.696 6.969.685DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar909.444 928.535Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 909.444 928.535Diğer Alacaklar219 209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar219 209Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 66.000 66.000Maddi Duran Varlıklar10 2.035.668 2.112.220Kullanım Hakkı Varlıkları9.425 10.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.706.378 1.658.775Peşin Ödenmiş Giderler97.536 73.770İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 97.536 73.770Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.020.885 989.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.845.555 5.839.602TOPLAM VARLIKLAR13.291.251 12.809.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 50.000 25.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.225.730 1.821.507Ticari Borçlar3.573.933 3.884.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.647.021 1.913.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.926.912 1.971.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar96.916 130.113Diğer Borçlar106.438 28.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar106.438 28.021Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler28.403 27.415Devlet Teşvik ve Yardımları6.241 6.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 32.208 33.100Kısa Vadeli Karşılıklar12 164.164 165.659Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.589 4.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.589 4.587ARA TOPLAM6.290.622 6.126.477TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.290.622 6.126.477UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.362.786 2.104.213Türev Araçlar22.652 21.448Devlet Teşvik ve Yardımları7.881 9.441Uzun Vadeli Karşılıklar219.858 218.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar219.858 218.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.613.177 2.353.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.903.799 8.480.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.387.452 4.329.209Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-60.965 -67.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.965 -67.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.965 -67.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.119.567 -1.024.755Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.119.567 -1.024.755Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.119.567 -1.024.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler369.326 366.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.004.101 2.724.907Net Dönem Karı veya Zararı346.175 1.481.639TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.387.452 4.329.209TOPLAM KAYNAKLAR13.291.251 12.809.287Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Transferler75.865 1.254.558 -1.330.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)949 -24.511 324.741 301.179 301.179Kar Payları-96.347 -783.653 -880.000 -880.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -37.041 -1.100.136 366.881 2.724.907 324.741 3.127.734 3.127.734Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.880 -94.812 346.175 258.243 258.243Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 60.965 -1.119.567 369.326 3.004.101 346.175 3.387.452 3.387.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)346.175 324.741DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.880 949Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.661 1.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.781 -251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.781 -251Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-94.812 -24.511Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.554 -31.425Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-121.554 -31.425Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.742 6.914Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi26.742 6.914DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-87.932 -23.562TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.243 301.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları258.243 301.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841208BIST