***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 7.498.824 9.270.476 3.051.481 5.289.026Satışların Maliyeti14 -6.445.513 -8.085.918 -2.566.448 -4.649.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.053.311 1.184.558 485.033 639.740Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı197.350 249.411 95.705 122.777Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-163.981 -179.982 -85.621 -90.787FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.369 69.429 10.084 31.990BRÜT KAR (ZARAR)1.086.680 1.253.987 495.117 671.730Genel Yönetim Giderleri15 -171.593 -173.815 -77.621 -85.315Pazarlama Giderleri15 -161.527 -162.366 -70.904 -83.061Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -30.134 -41.958 -14.277 -19.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 404.846 533.472 123.884 301.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -505.951 -580.125 -149.740 -323.119ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)622.321 829.195 306.459 462.571Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.644 4.645 1.834 4.043FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)624.965 833.840 308.293 466.614Finansman Gelirleri17 625.174 466.240 234.491 270.229Finansman Giderleri17 -613.436 -560.662 -252.074 -318.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)636.703 739.418 290.710 418.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.061 -6.215 -2.243 -10.181Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -11.529 -13.926 -5.241 -5.149Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 9.468 7.711 2.998 -5.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)634.642 733.203 288.467 408.462DÖNEM KARI (ZARARI)634.642 733.203 288.467 408.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları634.642 733.203 288.467 408.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,27000000 1,47000000 0,58000000 0,82000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-701.743 2.441.442Dönem Karı (Zararı)634.642 733.203Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler499.594 587.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler417.719 369.356Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler19.186 24.183Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 8.317 22.006Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 10.869 2.177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.084 58.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.505 23.689Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.262 991Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 55.317 33.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.959 15.961Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -47.477 -66.213Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 49.215 42.089Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 221 40.085Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler232.224 243.399Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.061 6.215Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.643 -4.645Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.643 -4.645Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-249.996 -125.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.773.026 1.219.312Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.557.232 -22.228İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.570.874 -401.898İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.642 379.670Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)59.219 306.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.744 -5.696İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.744 -5.696Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.978 2.747Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-430.495 -5.228Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-214 39.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-81.281 846.959İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)568.087 271.941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-649.368 575.018Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.551 -4.141Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.258 -3.121Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.644 -1.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler245.196 65.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)75.771 84.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)169.425 -18.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-638.790 2.539.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-16.682 -52.712Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.945 -6.895Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-30.326 -38.615YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-297.283 -171.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.156 10.428Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.156 10.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-357.632 -254.700Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -101.274 -168.107Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-256.358 -86.593Alınan Faiz52.964 63.386Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)229 9.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.859 -1.657.076Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.407.435 692.267Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.145.162 -1.435.694Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.236 -2.702Ödenen Temettüler-1.200.000 -880.000Ödenen Faiz-48.178 -39.286Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 8.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-988.167 613.080Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi249.996 125.802NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-738.171 738.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.818.988 1.960.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.080.817 2.699.057Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.081.829 2.825.487Finansal Yatırımlar4 339 568Ticari Alacaklar3.727.868 2.143.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 2.825.941 1.255.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 901.927 888.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.021.832 1.087.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.021.832 1.087.894Diğer Alacaklar4.234 506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.234 506Stoklar9 1.168.756 749.130Peşin Ödenmiş Giderler54.268 70.686İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 54.268 70.686Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.117 2.701Diğer Dönen Varlıklar8.754 88.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 8.754 88.891ARA TOPLAM8.074.997 6.969.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.074.997 6.969.685DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar935.378 928.535Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 935.378 928.535Diğer Alacaklar225 209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar225 209Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller66.000 66.000Maddi Duran Varlıklar10 1.997.157 2.112.220Kullanım Hakkı Varlıkları12.469 10.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.711.774 1.658.775Peşin Ödenmiş Giderler90.402 73.770İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 90.402 73.770Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.058.310 989.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.871.715 5.839.602TOPLAM VARLIKLAR13.946.712 12.809.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 75.000 25.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.992.178 1.821.507Ticari Borçlar3.838.905 3.884.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 2.516.518 1.913.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.322.387 1.971.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar142.398 130.113Diğer Borçlar132.767 28.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar132.767 28.021Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler29.393 27.415Devlet Teşvik ve Yardımları2.258 6.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 31.456 33.100Kısa Vadeli Karşılıklar12 186.597 165.659Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.297 4.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 63.297 4.587ARA TOPLAM6.494.249 6.126.477TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.494.249 6.126.477UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.646.348 2.104.213Türev Araçlar6 18.896 21.448Devlet Teşvik ve Yardımları11.166 9.441Uzun Vadeli Karşılıklar222.724 218.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar222.724 218.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.899.134 2.353.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.393.383 8.480.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.553.329 4.329.209Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-67.370 -67.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.370 -67.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.370 -67.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.235.752 -1.024.755Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.235.752 -1.024.755Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.235.752 -1.024.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler369.326 366.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.004.101 2.724.907Net Dönem Karı veya Zararı634.642 1.481.639TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.553.329 4.329.209TOPLAM KAYNAKLAR13.946.712 12.809.287Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Transferler75.865 1.254.558 -1.330.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.580 -42.527 733.203 686.096 686.096Kar Payları-96.347 -783.653 -880.000 -880.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -42.570 -1.118.152 366.881 2.724.907 733.203 3.512.651 3.512.651Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)475 -210.997 634.642 424.120 424.120Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -67.370 -1.235.752 369.326 3.004.101 634.642 3.553.329 3.553.329Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)634.642 733.203 288.467 408.462DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar475 -4.580 -6.405 -5.529Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)598 -5.790 -8.063 -6.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-123 1.210 1.658 1.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-123 1.210 1.658 1.461Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-210.997 -42.527 -116.185 -18.016Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-270.508 -54.541 -148.954 -23.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler59.511 12.014 32.769 5.100Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi59.511 12.014 32.769 5.100DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-210.522 -47.107 -122.590 -23.545TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)424.120 686.096 165.877 384.917Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları424.120 686.096 165.877 384.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862884BIST