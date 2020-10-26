***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 18:45
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 14.359.100 13.429.087 6.860.276 4.158.611
Satışların Maliyeti
14 -12.442.606 -11.714.760 -5.997.093 -3.628.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.916.494 1.714.327 863.183 529.769
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
301.208 363.018 103.858 113.607
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-240.625 -272.925 -76.644 -92.943
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.583 90.093 27.214 20.664
BRÜT KAR (ZARAR)
1.977.077 1.804.420 890.397 550.433
Genel Yönetim Giderleri
15 -264.316 -262.998 -92.723 -89.183
Pazarlama Giderleri
15 -292.296 -227.412 -130.769 -65.046
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -48.854 -57.372 -18.720 -15.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 826.216 741.984 421.370 208.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.056.885 -763.997 -550.934 -183.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.140.942 1.234.625 518.621 405.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.608 5.406 3.964 761
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.147.550 1.240.031 522.585 406.191
Finansman Gelirleri
17 813.502 937.962 188.328 475.449
Finansman Giderleri
17 -774.322 -1.170.212 -160.886 -613.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.186.730 1.007.781 550.027 268.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.764 23.366 -39.703 29.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -13.561 -22.315 -2.032 -8.389
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -28.203 45.681 -37.671 37.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.144.966 1.031.147 510.324 297.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.144.966 1.031.147 510.324 297.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.144.966 1.031.147 510.324 297.944
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 19 2,29000000 2,06000000 1,02000000 0,60000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
637.336 2.260.947
Dönem Karı (Zararı)
1.144.966 1.031.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
727.436 925.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
542.989 558.480
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.167 27.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 14.066 25.378
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.101 1.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
157.641 80.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.090 35.364
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.472 961
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 123.079 43.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.421 24.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -108.091 -97.028
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 76.748 58.998
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -10.078 62.433
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
314.759 328.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 41.764 -23.366
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.607 -5.405
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.607 -5.405
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-305.856 -64.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.139.595 438.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.222.337 94.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.882.166 -435.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-340.171 529.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-375.877 559.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.356 -7.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.356 -7.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-612.271 91.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.740 38.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.893.899 -359.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
928.144 -337.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
965.755 -21.653
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.264 5.003
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.802 6.166
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-3.386 -4.681
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.299 -6.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.712 20.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.721 20.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
144.991 190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
732.807 2.395.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.378 -60.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.175 -16.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-51.918 -56.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-476.270 -138.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.216 11.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.216 11.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-588.482 -403.553
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -170.257 -212.265
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-418.225 -191.288
Alınan Faiz
97.912 97.533
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
84 156.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
715.780 -2.128.253
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.439.646 903.049
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.468.161 -2.122.871
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.928 -4.052
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -880.000
Ödenen Faiz
-50.777 -43.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 19.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
876.846 -5.444
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
305.856 64.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.182.702 58.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.818.988 1.960.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.001.690 2.018.907
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.018.368 2.825.487
Finansal Yatırımlar
4 484 568
Ticari Alacaklar
4.419.322 2.143.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.137.233 1.255.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.282.089 888.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.185.894 1.087.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.185.894 1.087.894
Diğer Alacaklar
2.830 506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.830 506
Stoklar
9 1.351.300 749.130
Peşin Ödenmiş Giderler
61.127 70.686
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 61.127 70.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.315 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
46.804 88.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 46.804 88.891
ARA TOPLAM
11.094.444 6.969.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.094.444 6.969.685
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.206.412 928.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.206.412 928.535
Diğer Alacaklar
241 209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
241 209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
66.000 66.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.980.759 2.112.220
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.147 10.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.831.977 1.658.775
Peşin Ödenmiş Giderler
92.069 73.770
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 92.069 73.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.164.106 989.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.352.711 5.839.602
TOPLAM VARLIKLAR
17.447.155 12.809.287
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 196.535 25.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.608.672 1.821.507
Ticari Borçlar
5.835.884 3.884.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.898.374 1.913.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.937.510 1.971.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
156.062 130.113
Diğer Borçlar
155.368 28.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
155.368 28.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
31.679 27.415
Devlet Teşvik ve Yardımları
3.387 6.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 44.399 33.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 229.828 165.659
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.746 4.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.746 4.587
ARA TOPLAM
9.267.560 6.126.477
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.267.560 6.126.477
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.367.631 2.104.213
Türev Araçlar
6 14.645 21.448
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.909 9.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
233.965 218.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
233.965 218.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.625.150 2.353.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.892.710 8.480.078
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.554.445 4.329.209
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-74.007 -67.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.007 -67.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.007 -67.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.738.323 -1.024.755
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.738.323 -1.024.755
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.738.323 -1.024.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
369.326 366.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.004.101 2.724.907
Net Dönem Karı veya Zararı
1.144.966 1.481.639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.554.445 4.329.209
TOPLAM KAYNAKLAR
17.447.155 12.809.287
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.857 142.570 1.031.147 1.161.860 1.161.860
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -49.847 -933.055 366.881 2.724.907 1.031.147 3.988.415 3.988.415
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.162 -713.568 1.144.966 425.236 425.236
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -74.007 -1.738.323 369.326 3.004.101 1.144.966 3.554.445 3.554.445
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.144.966 1.031.147 510.324 297.944
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.162 -11.857 -6.637 -7.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.754 -14.988 -8.352 -9.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.592 3.131 1.715 1.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.592 3.131 1.715 1.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-713.568 142.570 -502.571 185.097
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-914.831 182.782 -644.323 237.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
201.263 -40.212 141.752 -52.226
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
201.263 -40.212 141.752 -52.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-719.730 130.713 -509.208 177.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
425.236 1.161.860 1.116 475.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
425.236 1.161.860 1.116 475.764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884055
BIST