***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 14.359.100 13.429.087 6.860.276 4.158.611Satışların Maliyeti14 -12.442.606 -11.714.760 -5.997.093 -3.628.842TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.916.494 1.714.327 863.183 529.769Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı301.208 363.018 103.858 113.607Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-240.625 -272.925 -76.644 -92.943FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.583 90.093 27.214 20.664BRÜT KAR (ZARAR)1.977.077 1.804.420 890.397 550.433Genel Yönetim Giderleri15 -264.316 -262.998 -92.723 -89.183Pazarlama Giderleri15 -292.296 -227.412 -130.769 -65.046Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -48.854 -57.372 -18.720 -15.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 826.216 741.984 421.370 208.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.056.885 -763.997 -550.934 -183.872ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.140.942 1.234.625 518.621 405.430Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.608 5.406 3.964 761FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.147.550 1.240.031 522.585 406.191Finansman Gelirleri17 813.502 937.962 188.328 475.449Finansman Giderleri17 -774.322 -1.170.212 -160.886 -613.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.186.730 1.007.781 550.027 268.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-41.764 23.366 -39.703 29.581Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -13.561 -22.315 -2.032 -8.389Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -28.203 45.681 -37.671 37.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.144.966 1.031.147 510.324 297.944DÖNEM KARI (ZARARI)1.144.966 1.031.147 510.324 297.944Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.144.966 1.031.147 510.324 297.944Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 19 2,29000000 2,06000000 1,02000000 0,60000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI637.336 2.260.947Dönem Karı (Zararı)1.144.966 1.031.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler727.436 925.281Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler542.989 558.480Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.167 27.161Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 14.066 25.378Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 10.101 1.783Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler157.641 80.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.090 35.364Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.472 961Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 123.079 43.840Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-41.421 24.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -108.091 -97.028Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 76.748 58.998Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 -10.078 62.433Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler314.759 328.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 41.764 -23.366Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.607 -5.405Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.607 -5.405Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-305.856 -64.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.139.595 438.677Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.222.337 94.702İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.882.166 -435.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-340.171 529.969Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-375.877 559.531Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.356 -7.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.356 -7.557Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-612.271 91.813Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.740 38.430Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.893.899 -359.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)928.144 -337.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)965.755 -21.653Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler4.264 5.003Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.802 6.166Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-3.386 -4.681Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.299 -6.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler182.712 20.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)37.721 20.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)144.991 190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları732.807 2.395.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.378 -60.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.175 -16.997Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-51.918 -56.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-476.270 -138.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.216 11.795Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.216 11.795Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-588.482 -403.553Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -170.257 -212.265Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-418.225 -191.288Alınan Faiz97.912 97.533Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)84 156.087FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI715.780 -2.128.253Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.439.646 903.049Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.468.161 -2.122.871Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.928 -4.052Ödenen Temettüler-1.200.000 -880.000Ödenen Faiz-50.777 -43.737Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 19.358YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)876.846 -5.444Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi305.856 64.176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.182.702 58.732DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.818.988 1.960.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.001.690 2.018.907Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.018.368 2.825.487Finansal Yatırımlar4 484 568Ticari Alacaklar4.419.322 2.143.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.137.233 1.255.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.282.089 888.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.185.894 1.087.894Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.185.894 1.087.894Diğer Alacaklar2.830 506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.830 506Stoklar9 1.351.300 749.130Peşin Ödenmiş Giderler61.127 70.686İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 61.127 70.686Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.315 2.701Diğer Dönen Varlıklar46.804 88.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 46.804 88.891ARA TOPLAM11.094.444 6.969.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.094.444 6.969.685DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.206.412 928.535Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.206.412 928.535Diğer Alacaklar241 209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar241 209Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller66.000 66.000Maddi Duran Varlıklar10 1.980.759 2.112.220Kullanım Hakkı Varlıkları11.147 10.639Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.831.977 1.658.775Peşin Ödenmiş Giderler92.069 73.770İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 92.069 73.770Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.164.106 989.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.352.711 5.839.602TOPLAM VARLIKLAR17.447.155 12.809.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 196.535 25.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.608.672 1.821.507Ticari Borçlar5.835.884 3.884.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 2.898.374 1.913.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.937.510 1.971.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar156.062 130.113Diğer Borçlar155.368 28.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar155.368 28.021Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler31.679 27.415Devlet Teşvik ve Yardımları3.387 6.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 44.399 33.100Kısa Vadeli Karşılıklar12 229.828 165.659Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.746 4.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.746 4.587ARA TOPLAM9.267.560 6.126.477TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.267.560 6.126.477UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 4.367.631 2.104.213Türev Araçlar6 14.645 21.448Devlet Teşvik ve Yardımları8.909 9.441Uzun Vadeli Karşılıklar233.965 218.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar233.965 218.499TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.625.150 2.353.601TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.892.710 8.480.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.554.445 4.329.209Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-74.007 -67.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-74.007 -67.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-74.007 -67.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.738.323 -1.024.755Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.738.323 -1.024.755Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.738.323 -1.024.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler369.326 366.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.004.101 2.724.907Net Dönem Karı veya Zararı1.144.966 1.481.639TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.554.445 4.329.209TOPLAM KAYNAKLAR17.447.155 12.809.287Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Transferler75.865 1.254.558 -1.330.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.857 142.570 1.031.147 1.161.860 1.161.860Kar Payları-96.347 -783.653 -880.000 -880.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -49.847 -933.055 366.881 2.724.907 1.031.147 3.988.415 3.988.415Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.162 -713.568 1.144.966 425.236 425.236Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -74.007 -1.738.323 369.326 3.004.101 1.144.966 3.554.445 3.554.445Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.144.966 1.031.147 510.324 297.944DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.162 -11.857 -6.637 -7.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.754 -14.988 -8.352 -9.198Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.592 3.131 1.715 1.921Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.592 3.131 1.715 1.921Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-713.568 142.570 -502.571 185.097Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-914.831 182.782 -644.323 237.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler201.263 -40.212 141.752 -52.226Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi201.263 -40.212 141.752 -52.226DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-719.730 130.713 -509.208 177.820TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)425.236 1.161.860 1.116 475.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları425.236 1.161.860 1.116 475.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884055BIST