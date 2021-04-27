***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.446.996 4.447.343Satışların Maliyeti14 -5.619.389 -3.879.065TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)827.607 568.278Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı156.183 101.645Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-117.754 -78.360FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.429 23.285BRÜT KAR (ZARAR)866.036 591.563Genel Yönetim Giderleri15 -104.487 -93.972Pazarlama Giderleri15 -103.260 -90.623Araştırma ve Geliştirme Giderleri-30.341 -15.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 640.935 280.962Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -654.994 -356.211ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)613.889 315.862Yatırım Faaliyetlerinden Gel