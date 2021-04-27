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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 18:11



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.446.996 4.447.343
Satışların Maliyeti
14 -5.619.389 -3.879.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
827.607 568.278
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
156.183 101.645
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-117.754 -78.360
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.429 23.285
BRÜT KAR (ZARAR)
866.036 591.563
Genel Yönetim Giderleri
15 -104.487 -93.972
Pazarlama Giderleri
15 -103.260 -90.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-30.341 -15.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 640.935 280.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -654.994 -356.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
613.889 315.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gel
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BAYRK 12,54 35.733.142 % 10,00  
ERBOS 76,45 53.886.170 % 10,00  
ULUUN 6,27 85.928.116 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.482.798 % 10,00  
SUMAS 72,10 720.063 % 9,99  
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Riyal 2,1831 2,1941 % -0,72  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -2,33  
Altın Gr. 470 470 -3,81  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,35 26,39 0,15  
Gümüş Gr. 6,97 6,97 -0,00  
B. Petrol 65,44 65,44 0,41  
Seans Raporu 18:05
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