***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2021 18:36
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 14.011.205 7.498.824 7.564.209 3.051.481
Satışların Maliyeti
14 -12.003.521 -6.445.513 -6.384.132 -2.566.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.007.684 1.053.311 1.180.077 485.033
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
351.919 197.350 195.736 95.705
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-261.423 -163.981 -143.669 -85.621
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.496 33.369 52.067 10.084
BRÜT KAR (ZARAR)
2.098.180 1.086.680 1.232.144 495.117
Genel Yönetim Giderleri
15 -212.071 -171.593 -107.584 -77.621
Pazarlama Giderleri
15 -245.647 -161.527 -142.387 -70.904
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -64.969 -30.134 -34.628 -14.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.061.835 404.846 420.900 123.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.087.897 -505.951 -432.903 -149.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.549.431 622.321 935.542 306.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.069 2.644 20.381 1.834
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.573.500 624.965 955.923 308.293
Finansman Gelirleri
17 945.000 625.174 394.152 234.491
Finansman Giderleri
17 -1.006.364 -613.436 -450.944 -252.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.512.136 636.703 899.131 290.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.292 -2.061 -31.951 -2.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -35.771 -11.529 -24.626 -5.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 7.479 9.468 -7.325 2.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.483.844 634.642 867.180 288.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.483.844 634.642 867.180 288.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.483.844 634.642 867.180 288.467
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,97000000 1,27000000 1,73000000 0,58000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-221.433 -701.743
Dönem Karı (Zararı)
1.483.844 634.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
711.347 499.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
511.776 417.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.857 19.186
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 10.131 8.317
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.274 10.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
110.172 79.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.594 21.505
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.230 2.262
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 93.348 55.317
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-90.834 1.959
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -148.741 -47.477
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 49.637 49.215
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 8.270 221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
349.516 232.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 28.292 2.061
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.069 -2.643
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-24.069 -2.643
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-182.363 -249.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.322.388 -1.773.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.922 -1.557.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-359.719 -1.570.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.797 13.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.001.550 59.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.402 -3.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.402 -3.744
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
5.006 1.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-440.129 -430.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.126 -214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-767.641 -81.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-390.206 568.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-377.435 -649.368
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.902 -2.551
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.258 -2.258
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.325 -1.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.211 245.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
114.095 75.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.884 169.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-127.197 -638.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.727 -16.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.752 -15.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-57.757 -30.326
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-381.435 -297.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.654 7.156
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.654 7.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-585.798 -357.632
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -181.182 -101.274
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-404.616 -256.358
Alınan Faiz
166.343 52.964
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
366 229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.396.247 10.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.597.263 2.407.435
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.441.053 -1.145.162
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.550 -3.236
Ödenen Temettüler
-1.500.000 -1.200.000
Ödenen Faiz
-48.907 -48.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.999.115 -988.167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.363 249.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.816.752 -738.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.227.235 2.818.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.410.483 2.080.817
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.415.455 4.249.809
Finansal Yatırımlar
4 636 1.002
Ticari Alacaklar
5.924.090 5.493.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 4.409.058 4.049.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.515.032 1.443.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.934.989 1.400.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.934.989 1.400.368
Diğer Alacaklar
2.455 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.455 101
Stoklar
9 1.965.369 1.523.966
Peşin Ödenmiş Giderler
66.161 42.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 66.161 42.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 3.537
Diğer Dönen Varlıklar
12.365 127.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 12.365 127.243
ARA TOPLAM
12.321.520 12.841.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.321.520 12.841.366
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.926.429 1.459.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.926.429 1.459.500
Diğer Alacaklar
282 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
282 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.000 69.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.974.925 2.037.483
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.849 9.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.006.039 1.880.284
Peşin Ödenmiş Giderler
61.494 78.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 61.494 78.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.166.548 1.099.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.212.566 6.634.255
TOPLAM VARLIKLAR
19.534.086 19.475.621
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 20.000 50.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.650.735 2.777.079
Ticari Borçlar
6.939.011 7.484.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 3.844.330 4.011.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.094.681 3.472.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
118.691 141.144
Diğer Borçlar
9.412 19.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.412 19.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
41.303 36.297
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.258 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 71.114 44.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.482 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 351.999 318.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.793 5.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 26.793 5.569
ARA TOPLAM
11.246.798 10.880.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.246.798 10.880.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.763.276 3.862.706
Türev Araçlar
6 3.374 7.276
Devlet Teşvik ve Yardımları
6.651 6.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
237.706 249.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
237.706 249.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.011.007 4.126.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.257.805 15.007.010
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.276.281 4.468.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.352 -81.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.352 -81.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.352 -81.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.636.190 -1.455.424
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.636.190 -1.455.424
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.636.190 -1.455.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
398.178 369.326
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.259.419 3.004.101
Net Dönem Karı veya Zararı
1.483.844 1.784.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.276.281 4.468.611
TOPLAM KAYNAKLAR
19.534.086 19.475.621
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
475 -210.997 634.642 424.120 424.120
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -67.370 -1.235.752 369.326 3.004.101 634.642 3.553.329 3.553.329
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.592 -180.766 1.483.844 1.307.670 1.307.670
Kar Payları
-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -77.352 -1.636.190 398.178 3.259.419 1.483.844 4.276.281 4.276.281
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.483.844 634.642 867.180 288.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.592 475 5.044 -6.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.804 598 6.369 -8.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.212 -123 -1.325 1.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.212 -123 -1.325 1.658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-180.766 -210.997 -32.926 -116.185
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.320 -270.508 -56.682 -148.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.554 59.511 23.756 32.769
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
60.554 59.511 23.756 32.769
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-176.174 -210.522 -27.882 -122.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.307.670 424.120 839.298 165.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.307.670 424.120 839.298 165.877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952400
BIST