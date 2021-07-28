***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 14.011.205 7.498.824 7.564.209 3.051.481Satışların Maliyeti14 -12.003.521 -6.445.513 -6.384.132 -2.566.448TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.007.684 1.053.311 1.180.077 485.033Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı351.919 197.350 195.736 95.705Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-261.423 -163.981 -143.669 -85.621FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.496 33.369 52.067 10.084BRÜT KAR (ZARAR)2.098.180 1.086.680 1.232.144 495.117Genel Yönetim Giderleri15 -212.071 -171.593 -107.584 -77.621Pazarlama Giderleri15 -245.647 -161.527 -142.387 -70.904Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -64.969 -30.134 -34.628 -14.277Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.061.835 404.846 420.900 123.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.087.897 -505.951 -432.903 -149.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.549.431 622.321 935.542 306.459Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.069 2.644 20.381 1.834FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.573.500 624.965 955.923 308.293Finansman Gelirleri17 945.000 625.174 394.152 234.491Finansman Giderleri17 -1.006.364 -613.436 -450.944 -252.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.512.136 636.703 899.131 290.710Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.292 -2.061 -31.951 -2.243Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -35.771 -11.529 -24.626 -5.241Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 7.479 9.468 -7.325 2.998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.483.844 634.642 867.180 288.467DÖNEM KARI (ZARARI)1.483.844 634.642 867.180 288.467Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.483.844 634.642 867.180 288.467Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,97000000 1,27000000 1,73000000 0,58000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-221.433 -701.743Dönem Karı (Zararı)1.483.844 634.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler711.347 499.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler511.776 417.719Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.857 19.186Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 10.131 8.317Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.274 10.869Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler110.172 79.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.594 21.505Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.230 2.262Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 93.348 55.317Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-90.834 1.959Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -148.741 -47.477Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 49.637 49.215Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 8.270 221Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler349.516 232.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 28.292 2.061Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.069 -2.643Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-24.069 -2.643Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-182.363 -249.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.322.388 -1.773.026Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.922 -1.557.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-359.719 -1.570.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)132.797 13.642Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.001.550 59.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.402 -3.744İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.402 -3.744Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler5.006 1.978Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-440.129 -430.495Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.126 -214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-767.641 -81.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-390.206 568.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-377.435 -649.368Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.902 -2.551Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-2.258 -2.258Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26.325 -1.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.211 245.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)114.095 75.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-15.884 169.425Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-127.197 -638.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-19.727 -16.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.752 -15.945Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-57.757 -30.326YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-381.435 -297.283Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.654 7.156Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.654 7.156Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-585.798 -357.632Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -181.182 -101.274Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-404.616 -256.358Alınan Faiz166.343 52.964Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)366 229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.396.247 10.859Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.597.263 2.407.435Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.441.053 -1.145.162Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.550 -3.236Ödenen Temettüler-1.500.000 -1.200.000Ödenen Faiz-48.907 -48.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.999.115 -988.167Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi182.363 249.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.816.752 -738.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.227.235 2.818.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.410.483 2.080.817Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.415.455 4.249.809Finansal Yatırımlar4 636 1.002Ticari Alacaklar5.924.090 5.493.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 4.409.058 4.049.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.515.032 1.443.673Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.934.989 1.400.368Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.934.989 1.400.368Diğer Alacaklar2.455 101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.455 101Stoklar9 1.965.369 1.523.966Peşin Ödenmiş Giderler66.161 42.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 66.161 42.328Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 3.537Diğer Dönen Varlıklar12.365 127.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 12.365 127.243ARA TOPLAM12.321.520 12.841.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.321.520 12.841.366DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.926.429 1.459.500Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.926.429 1.459.500Diğer Alacaklar282 234İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar282 234Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller69.000 69.000Maddi Duran Varlıklar10 1.974.925 2.037.483Kullanım Hakkı Varlıkları7.849 9.826Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.006.039 1.880.284Peşin Ödenmiş Giderler61.494 78.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 61.494 78.201Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.166.548 1.099.727TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.212.566 6.634.255TOPLAM VARLIKLAR19.534.086 19.475.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 20.000 50.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.650.735 2.777.079Ticari Borçlar6.939.011 7.484.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 3.844.330 4.011.979İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.094.681 3.472.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar118.691 141.144Diğer Borçlar9.412 19.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.412 19.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler41.303 36.297Devlet Teşvik ve Yardımları2.258 4.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 71.114 44.789Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.482 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 351.999 318.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.793 5.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 26.793 5.569ARA TOPLAM11.246.798 10.880.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.246.798 10.880.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.763.276 3.862.706Türev Araçlar6 3.374 7.276Devlet Teşvik ve Yardımları6.651 6.651Uzun Vadeli Karşılıklar237.706 249.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar237.706 249.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.011.007 4.126.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.257.805 15.007.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.276.281 4.468.611Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-77.352 -81.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.352 -81.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.352 -81.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.636.190 -1.455.424Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.636.190 -1.455.424Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.636.190 -1.455.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler398.178 369.326Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.259.419 3.004.101Net Dönem Karı veya Zararı1.483.844 1.784.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.276.281 4.468.611TOPLAM KAYNAKLAR19.534.086 19.475.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)475 -210.997 634.642 424.120 424.120Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -67.370 -1.235.752 369.326 3.004.101 634.642 3.553.329 3.553.329Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Transferler136.714 1.647.456 -1.784.170Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.592 -180.766 1.483.844 1.307.670 1.307.670Kar Payları-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -77.352 -1.636.190 398.178 3.259.419 1.483.844 4.276.281 4.276.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.483.844 634.642 867.180 288.467DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.592 475 5.044 -6.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.804 598 6.369 -8.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.212 -123 -1.325 1.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.212 -123 -1.325 1.658Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-180.766 -210.997 -32.926 -116.185Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-241.320 -270.508 -56.682 -148.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.554 59.511 23.756 32.769Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi60.554 59.511 23.756 32.769DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-176.174 -210.522 -27.882 -122.590TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.307.670 424.120 839.298 165.877Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.307.670 424.120 839.298 165.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952400BIST