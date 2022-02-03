***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 29.684.305 23.556.747Satışların Maliyeti19 -24.065.233 -20.439.545TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.619.072 3.117.202Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı828.704 425.585Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-619.313 -329.179FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)209.391 96.406BRÜT KAR (ZARAR)5.828.463 3.213.608Genel Yönetim Giderleri20 -510.139 -390.629Pazarlama Giderleri20 -596.791 -480.225Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -126.527 -75.997Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.918.260 1.381.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.417.547 -1.582.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.095.719 2.066.163Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 38.455 10.558FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.134.174 2.076.721Finansman Gelirleri24 3.331.176 1.545.965Finansman Giderleri24 -3.953.134 -1.791.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.512.216 1.830.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-230.900 -46.606Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -113.178 -31.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -117.722 -14.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.281.316 1.784.170DÖNEM KARI (ZARARI)3.281.316 1.784.170Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.281.316 1.784.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 6,56000000 3,57000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.679.899 1.584.410Dönem Karı (Zararı)3.281.316 1.784.170Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.329.659 1.354.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.199.120 758.755Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.657 38.168Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 12.333 21.461Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.676 16.707Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler320.529 284.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 51.303 42.852Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.289 3.832Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,20 245.584 208.479Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 20.353 29.547Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-212.608 -125.156Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -297.041 -212.300Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 112.006 104.225Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -27.573 -17.081Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.613.731 628.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-285 -3.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -285 -3.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 230.900 46.606Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.170 -7.558Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -38.170 -7.558Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-791.215 -266.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.700.119 -1.402.820Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.097.650 -3.222.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.611.593 -2.794.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)513.943 -428.652Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-1.534.964 -843.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-687 380İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-687 380Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-850.445 -791.543Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)25.624 23.927Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler760.150 3.468.615İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)547.351 1.968.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)212.799 1.500.361Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7.908 8.882Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.152 -14.172Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-4.516 -4.515Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)49.995 11.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.382 -39.720Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-87.130 -42.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)36.748 2.998Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.910.856 1.735.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -39.021 -29.332Vergi İadeleri (Ödemeleri)-59.047 -32.720Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-132.889 -89.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-760.779 -696.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.809 15.935Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.809 15.935Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.122.191 -908.725Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -379.788 -333.331Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-742.403 -575.394Alınan Faiz300.841 196.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)762 -434FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.741.618 253.952Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.913.480 3.964.695Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.037.524 -2.401.935Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -7.101 -6.621Ödenen Temettüler-1.500.000 -1.200.000Ödenen Faiz-110.473 -102.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-822.498 1.141.363Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi791.215 266.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.283 1.408.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.227.235 2.818.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.195.952 4.227.235Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.214.726 4.249.809Finansal Yatırımlar5 240 1.002Ticari Alacaklar7.142.346 5.493.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 5.660.932 4.049.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.481.414 1.443.673Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.146.646 1.400.368Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 2.146.646 1.400.368Diğer Alacaklar690 101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 690 101Stoklar10 2.379.087 1.523.966Peşin Ödenmiş Giderler72.223 42.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 72.223 42.328Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 3.537Diğer Dönen Varlıklar213.590 127.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 213.590 127.243ARA TOPLAM16.169.548 12.841.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.169.548 12.841.366DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.235.883 1.459.500Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 2.235.883 1.459.500Diğer Alacaklar332 234İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 332 234Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 69.285 69.000Maddi Duran Varlıklar12 1.903.864 2.037.483Kullanım Hakkı Varlıkları5.088 9.826Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.920.856 1.880.284Peşin Ödenmiş Giderler22.682 78.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 22.682 78.201Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.145.803 1.099.727TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.303.793 6.634.255TOPLAM VARLIKLAR23.473.341 19.475.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 150.000 50.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.988.262 2.777.079Ticari Borçlar8.768.386 7.484.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 5.083.471 4.011.979İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.684.915 3.472.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 173.105 141.144Diğer Borçlar22.921 19.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.921 19.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 44.205 36.297Devlet Teşvik ve Yardımları14 4.516 4.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)94.784 44.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 94.784 44.789Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 50.594 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 454.575 318.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.441 5.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.441 5.569ARA 13.757.789 10.880.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.757.789 10.880.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.620.796 3.862.706Türev Araçlar29 2.124 7.276Devlet Teşvik ve Yardımları14 2.135 6.651Uzun Vadeli Karşılıklar347.106 249.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 347.106 249.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.972.161 4.126.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.729.950 15.007.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.743.391 4.468.611Ödenmiş Sermaye18 500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-149.799 -81.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.799 -81.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.799 -81.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.894.105 -1.455.424Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 398.178 369.326Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.259.419 3.004.101Net Dönem Karı veya Zararı3.281.316 1.784.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.743.391 4.468.611TOPLAM KAYNAKLAR23.473.341 19.475.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209Transferler107.040 1.374.599 -1.481.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.099 -430.669 1.784.170 1.339.402 1.339.402Kar Payları-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Transferler136.714 1.647.456 -1.784.170Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-67.855 -438.681 3.281.316 2.774.780 2.774.780Kar Payları-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.281.316 1.784.170DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-67.855 -14.099Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -85.181 -17.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.326 3.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 17.326 3.525Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-438.681 -430.669Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-585.153 -552.139Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2 -585.153 -552.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler146.472 121.470Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi25 146.472 121.470DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-506.536 -444.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.774.780 1.339.402Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.774.780 1.339.402http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999379BIST