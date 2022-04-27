***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 10.634.319 6.446.996Satışların Maliyeti14 -8.929.821 -5.619.389TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.704.498 827.607Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı267.950 156.183Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-206.979 -117.754FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.971 38.429BRÜT KAR (ZARAR)1.765.469 866.036Genel Yönetim Giderleri15 -132.934 -104.487Pazarlama Giderleri15 -187.168 -103.260Araştırma ve Geliştirme Giderleri-57.005 -30.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 802.772 640.935Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -903.353 -654.994ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.287.781 613.889Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.771 3.688FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.292.552 617.577Finansman Gelirleri17 468.849 550.848Finansman Giderleri17 -534.905 -555.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.226.496 613.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-97.377 3.659Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -26.151 -11.145Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -71.226 14.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.129.119 616.664DÖNEM KARI (ZARARI)1.129.119 616.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.129.119 616.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,26000000 1,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.479.560 -242.714Dönem Karı (Zararı)1.129.119 616.664Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler595.013 334.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler349.850 247.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.478 9.085Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.251 10.182Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.227 -1.097Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.140 49.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.109 13.914Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 755 1.678Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 64.242 33.685Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-5.966 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-160.436 -39.320Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -168.156 -96.340Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 24.063 29.711Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 -16.343 27.309Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler391.659 153.427Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 97.377 -3.659Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.772 -3.688Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.772 -3.688Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-181.283 -77.596İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler887.009 -1.132.591Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.907 491.656İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)378.710 162.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-301.803 329.559Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-178.841 -740.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.139 -3.578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-682.935 -291.556Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-38.871 -3.114Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.344.881 -863.590İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)442.506 89.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)902.375 -952.619Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.148 3.749Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)201 -347Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-1.130 -1.129Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.443 15.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler356.641 260.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)182.551 115.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)174.090 144.922Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.611.141 -181.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.598 -14.831Vergi İadeleri (Ödemeleri)-60.855 -13.167Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-49.128 -33.556YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.359 -262.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.345 7.189Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.345 7.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-245.476 -386.889Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -54.410 -114.527Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-191.066 -272.362Alınan Faiz185.961 117.145Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-189 325FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.506.688 -794.788Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.420.636 1.039.139Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.701.121 -324.217Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.277 -1.776Ödenen Temettüler-3.200.000 -1.500.000Ödenen Faiz-24.926 -7.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-77.487 -1.299.732Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi181.283 77.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.796 -1.222.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.195.952 4.227.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.299.748 3.005.099Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.300.717 4.214.726Finansal Yatırımlar4 429 240Ticari Alacaklar7.385.028 7.142.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 5.282.222 5.660.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.102.806 1.481.414Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.215.765 2.146.646Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 2.215.765 2.146.646Diğer Alacaklar1.806 690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.806 690Stoklar8 3.057.795 2.379.087Peşin Ödenmiş Giderler98.837 72.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 98.837 72.223Diğer Dönen Varlıklar26.506 213.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 26.506 213.590ARA TOPLAM17.086.883 16.169.548TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.086.883 16.169.548DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.344.354 2.235.883Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 2.344.354 2.235.883Diğer Alacaklar355 332İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar355 332Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 69.285 69.285Maddi Duran Varlıklar10 1.823.306 1.903.864Kullanım Hakkı Varlıkları8.838 5.088Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.893.239 1.920.856Peşin Ödenmiş Giderler34.939 22.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 34.939 22.682Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.078.789 1.145.803TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.253.105 7.303.793TOPLAM VARLIKLAR24.339.988 23.473.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 410.000 150.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.722.045 3.988.262Ticari Borçlar10.416.513 8.768.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 5.829.223 5.083.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.587.290 3.684.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar164.545 173.105Diğer Borçlar195.939 22.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar195.939 22.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler43.057 44.205Devlet Teşvik ve Yardımları4.516 4.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)107.227 94.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 107.227 94.784Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.890 50.594Kısa Vadeli Karşılıklar12 464.479 454.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.062 6.441İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.062 6.441ARA TOPLAM16.560.273 13.757.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.560.273 13.757.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.758.597 3.620.796Türev Araçlar2.325 2.124Devlet Teşvik ve Yardımları1.005 2.135Uzun Vadeli Karşılıklar362.344 347.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar362.344 347.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.124.271 3.972.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.684.544 17.729.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.655.444 5.743.391Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-148.788 -149.799Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.788 -149.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.788 -149.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.912.182 -1.894.105Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.912.182 -1.894.105Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.912.182 -1.894.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler715.678 398.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.023.235 3.259.419Net Dönem Karı veya Zararı1.129.119 3.281.316TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.655.444 5.743.391TOPLAM KAYNAKLAR24.339.988 23.473.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.611 4.468.611 4.468.611Transferler136.714 1.647.456 -1.784.170Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-452 -147.840 616.664 468.372 468.372Kar Payları-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -82.396 -1.603.264 398.178 3.259.419 616.664 3.436.983 3.436.983Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391Transferler317.500 2.963.816 -3.281.316Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.011 -18.077 1.129.119 1.112.053 1.112.053Kar Payları-3.200.000 -3.200.000 -3.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -148.788 -1.912.182 715.678 3.023.235 1.129.119 3.655.444 3.655.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.129.119 616.664DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.011 -452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.272 -565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-261 113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-261 113Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-18.077 -147.840Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.550 -184.638Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.550 -184.638Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.473 36.798Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi4.473 36.798DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.066 -148.292TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.112.053 468.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.112.053 468.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024472BIST