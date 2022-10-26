***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 42.071.432 19.606.071 16.021.927 5.594.866Satışların Maliyeti14 -34.771.450 -16.706.115 -13.108.889 -4.702.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.299.982 2.899.956 2.913.038 892.272Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı905.138 580.542 329.145 228.623Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-697.928 -431.934 -251.365 -170.511FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)207.210 148.608 77.780 58.112BRÜT KAR (ZARAR)7.507.192 3.048.564 2.990.818 950.384Genel Yönetim Giderleri15 -505.378 -326.638 -196.945 -114.567Pazarlama Giderleri15 -857.984 -372.773 -365.382 -127.126Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -239.181 -93.944 -106.943 -28.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.511.020 1.492.084 1.249.120 430.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.908.189 -1.437.875 -1.338.009 -349.978ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.507.480 2.309.418 2.232.659 759.987Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler46.948 27.683 13.412 3.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.554.428 2.337.101 2.246.071 763.601Finansman Gelirleri17 2.394.205 1.380.562 812.852 435.562Finansman Giderleri17 -2.912.744 -1.610.625 -1.151.424 -604.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.035.889 2.107.038 1.907.499 594.902Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.440 -42.608 151.401 -14.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -355.553 -56.729 -236.344 -20.958Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 383.993 14.121 387.745 6.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586DÖNEM KARI (ZARARI)5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19 5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 10,13000000 4,13000000 4,12000000 1,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.044.993 790.665Dönem Karı (Zararı)5.064.329 2.064.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.844.565 1.125.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.087.436 807.417Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.460 9.198Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 1.934 12.326Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 8.526 -3.128Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler405.164 205.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler107.892 64.594Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.534 3.542Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 306.538 137.732Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-10.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-477.501 -141.326Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -498.834 -194.117Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 71.930 70.946Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 -50.597 -18.155Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.445.103 415.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -28.440 42.608Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.948 -27.684Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-46.948 -27.684Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-550.709 -186.194İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.547.121 -2.237.186Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.389.072 1.064.034İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.145.983 455.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-243.089 608.521Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-41.734 -1.311.300Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.809 -2.114İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.809 -2.114Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.653.305 -292.015Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.863 5.926Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.388.188 -1.841.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.269.875 -1.027.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.118.313 -814.165Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-14 6.567Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.396 -3.914Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-3.388 -3.387Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26.840 42.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler243.674 98.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)147.173 115.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)96.501 -17.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.456.015 952.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-73.308 -32.943Vergi İadeleri (Ödemeleri)-189.652 -38.271Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-148.062 -90.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-133.792 -542.811Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.682 42.342Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.682 42.342Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-689.515 -799.285Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -299.188 -262.960Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-390.327 -536.325Alınan Faiz491.982 213.249Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)59 883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.169.979 -959.119Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.502.898 2.293.536Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.335.696 -1.696.498Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.589 -5.325Ödenen Temettüler-3.200.000 -1.500.000Ödenen Faiz-70.617 -50.832Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-61.975YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.741.222 -711.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi550.709 186.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.291.931 -525.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.195.952 4.227.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.487.883 3.702.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.575.483 4.214.726Finansal Yatırımlar4 181 240Ticari Alacaklar11.293.651 7.142.346İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 7.806.915 5.660.932İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.486.736 1.481.414Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.601.782 2.146.646Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 2.601.782 2.146.646Diğer Alacaklar4.378 690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.378 690Stoklar9 5.023.866 2.379.087Peşin Ödenmiş Giderler82.261 72.223İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 82.261 72.223Diğer Dönen Varlıklar56.839 213.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 56.839 213.590ARA TOPLAM27.638.441 16.169.548TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.638.441 16.169.548DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.819.952 2.235.883Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.819.952 2.235.883Diğer Alacaklar453 332İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar453 332Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller69.285 69.285Maddi Duran Varlıklar10 1.774.535 1.903.864Kullanım Hakkı Varlıkları12.229 5.088Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.637.968 1.920.856Peşin Ödenmiş Giderler31.507 22.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 31.507 22.682Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.415.117 1.145.803TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.761.046 7.303.793TOPLAM VARLIKLAR34.399.487 23.473.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 335.000 150.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.902.598 3.988.262Ticari Borçlar16.867.615 8.768.386İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 9.064.387 5.083.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.803.228 3.684.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar281.838 173.105Diğer Borçlar13.543 22.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.543 22.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler44.191 44.205Devlet Teşvik ve Yardımları1.929 4.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 121.624 94.784Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü216.495 50.594Kısa Vadeli Karşılıklar12 603.785 454.575Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.587 6.441İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.587 6.441ARA TOPLAM23.392.205 13.757.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.392.205 13.757.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.527.571 3.620.796Türev Araçlar6 728 2.124Devlet Teşvik ve Yardımları1.334 2.135Uzun Vadeli Karşılıklar500.977 347.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar500.977 347.106TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.030.610 3.972.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.422.815 17.729.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.976.672 5.743.391Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-245.111 -149.799Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-245.111 -149.799Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-245.111 -149.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.429.841 -1.894.105Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.429.841 -1.894.105Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.429.841 -1.894.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler715.678 398.178Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.023.235 3.259.419Net Dönem Karı veya Zararı5.064.329 3.281.316TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.976.672 5.743.391TOPLAM KAYNAKLAR34.399.487 23.473.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611Transferler136.714 1.647.456 -1.784.170Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.572 -20.627 2.064.430 2.033.321 2.033.321Kar Payları-107.862 -1.392.138 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -92.516 -1.476.051 398.178 3.259.419 2.064.430 5.001.842 5.001.842Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391Transferler317.500 2.963.816 -3.281.316Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.312 464.264 5.064.329 5.433.281 5.433.281Kar Payları3.200.000 -3.200.000 -3.200.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -245.111 -1.429.841 715.678 3.023.235 5.064.329 7.976.672 7.976.672Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-95.312 -10.572 -105.951 -15.164Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.287 -13.332 -132.633 -19.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.975 2.760 26.682 3.972Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23.975 2.760 26.682 3.972Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar464.264 -20.627 375.349 160.139Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)602.918 -27.802 487.467 213.518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-138.654 7.175 -112.118 -53.379Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-138.654 7.175 -112.118 -53.379DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)368.952 -31.199 269.398 144.975TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.433.281 2.033.231 2.328.298 725.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.433.281 2.033.231 2.328.298 725.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074464BIST