***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:27
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 42.071.432 19.606.071 16.021.927 5.594.866
Satışların Maliyeti
14 -34.771.450 -16.706.115 -13.108.889 -4.702.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.299.982 2.899.956 2.913.038 892.272
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
905.138 580.542 329.145 228.623
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-697.928 -431.934 -251.365 -170.511
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.210 148.608 77.780 58.112
BRÜT KAR (ZARAR)
7.507.192 3.048.564 2.990.818 950.384
Genel Yönetim Giderleri
15 -505.378 -326.638 -196.945 -114.567
Pazarlama Giderleri
15 -857.984 -372.773 -365.382 -127.126
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -239.181 -93.944 -106.943 -28.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.511.020 1.492.084 1.249.120 430.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.908.189 -1.437.875 -1.338.009 -349.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.507.480 2.309.418 2.232.659 759.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
46.948 27.683 13.412 3.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.554.428 2.337.101 2.246.071 763.601
Finansman Gelirleri
17 2.394.205 1.380.562 812.852 435.562
Finansman Giderleri
17 -2.912.744 -1.610.625 -1.151.424 -604.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.035.889 2.107.038 1.907.499 594.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.440 -42.608 151.401 -14.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -355.553 -56.729 -236.344 -20.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 383.993 14.121 387.745 6.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 10,13000000 4,13000000 4,12000000 1,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.044.993 790.665
Dönem Karı (Zararı)
5.064.329 2.064.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.844.565 1.125.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.087.436 807.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.460 9.198
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 1.934 12.326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.526 -3.128
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
405.164 205.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
107.892 64.594
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.534 3.542
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 306.538 137.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-477.501 -141.326
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -498.834 -194.117
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 71.930 70.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -50.597 -18.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.445.103 415.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -28.440 42.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.948 -27.684
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.948 -27.684
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-550.709 -186.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.547.121 -2.237.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.389.072 1.064.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.145.983 455.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-243.089 608.521
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-41.734 -1.311.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.809 -2.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.809 -2.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.653.305 -292.015
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.863 5.926
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.388.188 -1.841.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.269.875 -1.027.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.118.313 -814.165
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-14 6.567
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.396 -3.914
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-3.388 -3.387
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.840 42.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.674 98.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
147.173 115.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
96.501 -17.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.456.015 952.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-73.308 -32.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-189.652 -38.271
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-148.062 -90.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.792 -542.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.682 42.342
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.682 42.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-689.515 -799.285
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -299.188 -262.960
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-390.327 -536.325
Alınan Faiz
491.982 213.249
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
59 883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.169.979 -959.119
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.502.898 2.293.536
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.335.696 -1.696.498
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.589 -5.325
Ödenen Temettüler
-3.200.000 -1.500.000
Ödenen Faiz
-70.617 -50.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.741.222 -711.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
550.709 186.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.291.931 -525.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.195.952 4.227.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.487.883 3.702.164
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.575.483 4.214.726
Finansal Yatırımlar
4 181 240
Ticari Alacaklar
11.293.651 7.142.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 7.806.915 5.660.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.486.736 1.481.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.601.782 2.146.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 2.601.782 2.146.646
Diğer Alacaklar
4.378 690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.378 690
Stoklar
9 5.023.866 2.379.087
Peşin Ödenmiş Giderler
82.261 72.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 82.261 72.223
Diğer Dönen Varlıklar
56.839 213.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 56.839 213.590
ARA TOPLAM
27.638.441 16.169.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.638.441 16.169.548
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.819.952 2.235.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 1.819.952 2.235.883
Diğer Alacaklar
453 332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
453 332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.285 69.285
Maddi Duran Varlıklar
10 1.774.535 1.903.864
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.229 5.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.637.968 1.920.856
Peşin Ödenmiş Giderler
31.507 22.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 31.507 22.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.415.117 1.145.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.761.046 7.303.793
TOPLAM VARLIKLAR
34.399.487 23.473.341
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 335.000 150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 4.902.598 3.988.262
Ticari Borçlar
16.867.615 8.768.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 9.064.387 5.083.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.803.228 3.684.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
281.838 173.105
Diğer Borçlar
13.543 22.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.543 22.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
44.191 44.205
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.929 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 121.624 94.784
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
216.495 50.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 603.785 454.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.587 6.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.587 6.441
ARA TOPLAM
23.392.205 13.757.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.392.205 13.757.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.527.571 3.620.796
Türev Araçlar
6 728 2.124
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.334 2.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
500.977 347.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
500.977 347.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.030.610 3.972.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.422.815 17.729.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.976.672 5.743.391
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-245.111 -149.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.111 -149.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.111 -149.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.429.841 -1.894.105
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.429.841 -1.894.105
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.429.841 -1.894.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
715.678 398.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.023.235 3.259.419
Net Dönem Karı veya Zararı
5.064.329 3.281.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.976.672 5.743.391
TOPLAM KAYNAKLAR
34.399.487 23.473.341
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.572 -20.627 2.064.430 2.033.321 2.033.321
Kar Payları
-107.862 -1.392.138 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -92.516 -1.476.051 398.178 3.259.419 2.064.430 5.001.842 5.001.842
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391
Transferler
317.500 2.963.816 -3.281.316
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.312 464.264 5.064.329 5.433.281 5.433.281
Kar Payları
3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -245.111 -1.429.841 715.678 3.023.235 5.064.329 7.976.672 7.976.672
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.064.329 2.064.430 2.058.900 580.586
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.312 -10.572 -105.951 -15.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.287 -13.332 -132.633 -19.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.975 2.760 26.682 3.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.975 2.760 26.682 3.972
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
464.264 -20.627 375.349 160.139
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
602.918 -27.802 487.467 213.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-138.654 7.175 -112.118 -53.379
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-138.654 7.175 -112.118 -53.379
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
368.952 -31.199 269.398 144.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.433.281 2.033.231 2.328.298 725.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.433.281 2.033.231 2.328.298 725.561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074464
BIST