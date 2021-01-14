***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim
14.01.2021 09:48
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı ,Yıllık Finansal Sonuçları 03.02.2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 29/04/2020
2. Çeyrek
01/04/2020 30/06/2020 28/07/2020
3. Çeyrek
01/07/2020 30/09/2020 26/10/2020
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 03/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901989
BIST
12:541.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:547,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:548,9901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:54437,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,35
|Açılış
|: 437,19
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:54
|YAPRK
|117,80
|24.742.363
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.362.253
|% -9,96
|
|DAGI
|8,45
|40.628.281
|% -5,69
|
|FORMT
|5,04
|10.271.352
|% -5,44
|
|RODRG
|14,87
|2.725.188
|% -5,04
|
|SAFKR
|11,67
|130.212.274
|% -4,66
|
|THYAO
|13,39
|1.185.928.662
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,70
|1.006.921.130
|% -2,12
|
|TCELL
|17,12
|633.752.599
|% -0,17
|
|SISE
|7,81
|608.520.767
|% -2,13
|
|FENER
|40,10
|570.529.815
|% 2,87
|
|DOHOL
|3,70
|1.006.921.130
|% -2,12
|
|SKBNK
|1,65
|376.941.949
|% 3,12
|
|TSKB
|1,90
|336.647.004
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|322.967.038
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|1.185.928.662
|% 0,83
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3794
|% -0,32
|
|Euro
|8,9826
|8,9901
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0488
|10,0992
|% -0,11
|
|Frank
|8,2859
|8,3358
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9618
|1,9716
|% -0,30
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,54
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-44,29
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,42
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,71
|55,71
|-0,35
|