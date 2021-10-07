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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim

07.10.2021 18:31



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 26.10.2021 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 26/10/2021
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968148


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ROYAL 3,30 1.037.970 % 10,00  
YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.337.842 % 10,00  
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Dolar 8,8748 8,8800 % 0,11  
Euro 10,2769 10,2887 % 0,16  
Sterlin 12,0582 12,1187 % 0,35  
Frank 9,5230 9,5804 % -0,06  
Riyal 2,3600 2,3719 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 -4,94  
Altın Gr. 501 502 -1,28  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,59 22,61 -0,03  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,01  
B. Petrol 81,94 81,94 0,86  
Seans Raporu 18:05
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