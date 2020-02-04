***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.02.2020 20:37
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2019 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2020 yılı beklentilerimizi içeren sunum İngilizce ve Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.tofas.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817067
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0111
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05297,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -5,91
|Açılış
|: 297,52
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,35
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7553
|7,7942
|% 0,05
|
|Frank
|6,1289
|6,1658
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5857
|1,5937
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-24,46
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,67
|54,67
|0,46
|
Seans Raporu
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