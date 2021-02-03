***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
03.02.2021 19:22
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2020 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren sunum İngilizce ve Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.tofas.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907316
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
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|Önceki Kapanış
|: 1.511
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1.534
En Düşük
1.509
18:057,1541
En Yüksek
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|: -0,67%
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|Açılış
|: 7,1600
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6094
En Yüksek
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|: -0,67%
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|Açılış
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|Açılış
|: 421,77
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|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1482
|7,1541
|% -0,67
|
|Euro
|8,5972
|8,6094
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,7253
|9,7740
|% -0,86
|
|Frank
|7,9167
|7,9644
|% -0,90
|
|Riyal
|1,9004
|1,9099
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-2,33
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|58,41
|58,41
|0,61
|