***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2021 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren sunum İngilizce ve Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.tofas.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999381BIST