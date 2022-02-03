***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
03.02.2022 19:37
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2021 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren sunum İngilizce ve Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.tofas.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999381
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5562
|13,5585
|% -0,08
|
|Euro
|15,5316
|15,5521
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2923
|18,3841
|% -0,50
|
|Frank
|14,5963
|14,6842
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,48
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,19
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem