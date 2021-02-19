***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak yer, tarih, saat ve gündemin belirlenmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.02.2021Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Şirket Genel Merkezi - Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.7 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.13 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması ve Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TOFAŞ_Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 TOFAŞ_Invitation to the General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 TOFAŞ_Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 TOFAŞ Information Documentation 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Tadil Metni (TR).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Tadil Metni (ENG).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 16 Mart 2021 Salı günü, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.tofas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetleFinansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911118BIST