***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.07.2022 09:17
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Basın-yayın organlarında, Stellantis ile Şirketimiz arasında yeni modeller için anlaşıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 6 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmektedir. Bu kapsamda, medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040979
BIST
10:472.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,09
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:4716,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0643
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:4717,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:47977,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 977,44
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:47
|OYAYO
|9,35
|3.258.762
|% 8,09
|
|GESAN
|49,60
|183.140.557
|% 7,31
|
|BOBET
|7,00
|22.612.368
|% 6,22
|
|LINK
|31,72
|8.641.090
|% 6,09
|
|ULUUN
|23,94
|32.240.783
|% 5,28
|
|CANTE
|39,84
|30.878.217
|% -9,78
|
|ITTFH
|1,54
|17.037.211
|% -3,14
|
|OYLUM
|2,74
|2.396.579
|% -2,84
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|LIDFA
|10,86
|8.593.288
|% -2,60
|
|THYAO
|49,36
|725.319.720
|% 0,12
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|KOZAL
|193,50
|503.247.905
|% 3,48
|
|EREGL
|26,92
|300.287.407
|% -0,52
|
|KRDMD
|11,30
|256.352.583
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,82
|138.601.995
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,09
|31.318.242
|% 2,83
|
|ODAS
|2,91
|77.615.317
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,44
|115.903.824
|% 0,68
|
|SISE
|21,82
|515.292.459
|% 2,25
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8051
|16,8188
|% 0,38
|
|Euro
|17,5318
|17,5472
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,2944
|20,3961
|% 0,43
|
|Frank
|17,4535
|17,5586
|% 0,36
|
|Riyal
|4,4648
|4,4872
|% 0,30
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,14
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.520
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,10
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02DYOBY
Yüzde 4.64 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 931 adet işlem
-
11:01GESAN
Yüzde 7.31 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 810, 804 adet işlem
-
11:00DERHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 522 adet işlem
-
10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 11 artarak (% 1.06 ) 2, 684
-
10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA