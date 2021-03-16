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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 18:47



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017 Peşin 3,0000000 300 15 2,5500000 255
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025 Peşin 3,0000000 300 15 2,5500000 255
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3 Peşin 3,0000000 300 15 2,5500000 255

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 23.03.2021 23.03.2021 25.03.2021 24.03.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025 0 0
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.784.170.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.711.216 TL'dir.
Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %300,00 oranında toplam 1.500.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %300,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,
Diğer hissedarlarımıza %300,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 3,00 Kr, net 2,55 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividen Distribution Proposal Table.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 369.228.583
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.830.776.000 1.542.300.368
4. Vergiler ( - ) 46.606.000 13.449.026
5. Net Dönem Kârı 1.784.170.000 1.528.851.342
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.784.170.000 1.528.851.342
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.711.216 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.795.881.216 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.500.000.000 25.000.000
* Nakit 1.500.000.000 25.000.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.367.137.583
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 147.500.000 136.713.759
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 136.670.000 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 107.862.417

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 567.314.852 0 31,8 2,55 255
D Grubu 482.663.635 0 27,05 2,55 255
E Grubu 309.672.730 0 17,36 2,55 255
TOPLAM 1.359.651.217 0 76,21 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
( 1 ) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
( 2 ) A,D ve E Gruplarına dağıtılacak temettü tutarları toplulaştırılarak gösterilmiştir.
( 3 ) Sermayenin %37,62'sini temsil eden A Grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır.Sermaye'nin
% 0,23'ünü temsil eden A Grubu paylar ise tam mükellef gerçek kişilere ait olduğundan % 15 stopaj uygulanacaktır.
( 4 ) D Grubu paylarının tamamı dar mükellef tüzel kişilere ait olduğu dikkate alınarak %15 stopaj uygulanmıştır.
( 5 ) E Grubu halka açık paylarının tamamının gerçek kişilere ait olduğu varsayılarak % 15 stopaj uygulanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918537


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