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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2023 18:30
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017 Peşin 6,0000000 600 10 5,4000000 540
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025 Peşin 6,0000000 600 10 5,4000000 540
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3 Peşin 6,0000000 600 10 5,4000000 540

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 21.03.2023 21.03.2023 23.03.2023 22.03.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025 0 0
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3 0 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 8.562.191.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 21.028.679 TL'dir.
Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bi
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Tam 7.846 7.925 11,00  
Yarım 3.833 3.878 6,00  
Çeyrek 1.917 1.939 3,00  
Gümüş.Ons 21,68 21,71 -0,12  
Gümüş Gr. 13,22 13,25 0,00  
B. Petrol 77,44 77,44 -0,06  
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