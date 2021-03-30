***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 09:50
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadilinin tescil edilmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Ana Sözleşme'nin 6. maddesinde yapılan değişikliğin tescil edilmesi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni (ENG).pdf
EK: 2 Tadil Metni (TR).pdf
EK: 3 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921661
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|8,3472
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|Euro
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|% 1,46
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|Sterlin
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|11,4858
|% 1,68
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|8,7988
|8,8518
|% 1,31
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|3.059
|41,00
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|Tam
|2.998
|3.075
|39,22
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|1.449
|1.488
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|Gümüş.Ons
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