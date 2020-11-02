***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.11.2020 09:16
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
No
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/02/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/02/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/11/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 02.11.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,26 (% 92,59) olarak güncellenmiştir. Ekte sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu dönem revizyonu ve yeni derecelendirme notumuzu, bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
86,7 94,53 99,51 92,46 92,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885283
BIST
13:311.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 30,76
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:318,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:319,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0991
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:31508,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,19
|Açılış
|: 508,47
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:31
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.692.616
|% 9,99
|
|ASELS
|17,91
|906.684.535
|% 6,93
|
|AKBNK
|4,89
|242.054.224
|% 2,52
|
|ARCLK
|26,60
|113.087.539
|% -1,04
|
|ALARK
|6,33
|98.582.225
|% 2,26
|
|AFYON
|4,23
|65.714.616
|% 0,95
|
|TSKB
|2,61
|2.277.050.714
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|580.953.736
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,74
|257.212.526
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|241.125.803
|% 2,21
|
|GARAN
|6,73
|719.993.606
|% 1,97
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3876
|8,3911
|% 0,55
|
|Euro
|9,7627
|9,7701
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,7904
|10,8445
|% 0,15
|
|Frank
|9,0928
|9,1476
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2274
|2,2386
|% 0,40
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,23
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,11
|37,11
|-0,83
|