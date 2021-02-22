***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/02/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/02/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi02/11/2020AçıklamaŞirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 22.02.2021'den geçerli olmak üzere, 2 (iki) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve BIST Düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında, belirtilen sözkonusu tarih itibariyle Derecelendirme Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması suretiyle, bu tarihten itibaren 2 (iki) derecelendirme dönemi itibariyle, derecelendirme faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911339BIST