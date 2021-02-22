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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

22.02.2021 12:23



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/11/2020
Açıklama

   Şirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 22.02.2021'den geçerli olmak üzere, 2 (iki) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.  
İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve BIST Düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında, belirtilen sözkonusu tarih itibariyle Derecelendirme Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması suretiyle, bu tarihten itibaren 2 (iki) derecelendirme dönemi itibariyle, derecelendirme faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911339


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