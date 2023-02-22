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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

22.02.2023 13:19
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/02/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/02/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Açıklama

     Şirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 22.02.2023'ten geçerli olmak üzere, 2 (iki) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.    
İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve BIST Düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında, belirtilen sözkonusu tarih itibariyle Derecelendirme Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması suretiyle, bu tarihten itibaren 2 (iki) derecelendirme dönemi itibariyle, derecelendirme faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115922


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