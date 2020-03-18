***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 18.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Pietro Gorlier'in getirilmelerine karar verilmiştir.Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Pietro Gorlier, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Eroldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Davide Mele, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn