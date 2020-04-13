***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 09:08
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize iletilen yazıda Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24.06.2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 04.12.2019 tarihinde iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda Şirketimizden savunma talep edilmektedir.
Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837343
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.325.290
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.898.997
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.267.046
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
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|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.872.985
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
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|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
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|THYAO
|10,15
|797.665.910
|% 3,57
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|PGSUS
|54,90
|465.070.402
|% 7,75
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|TSPOR
|4,57
|148.781.791
|% 6,28
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|YKBNK
|2,03
|116.559.074
|% -1,46
|
|TUPRS
|91,05
|107.688.813
|% -1,99
|
|CEMAS
|1,01
|74.458.998
|% 7,45
|
|AVOD
|1,87
|86.344.951
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,22
|50.504.933
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|40.993.502
|% 1,90
|
|ODAS
|1,45
|44.992.152
|% 1,40
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4809
|% 1,48
|
|Frank
|6,9717
|7,0137
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,41
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.355
|2.410
|30,70
|
|Tam
|2.421
|2.481
|35,40
|
|Yarım
|1.177
|1.207
|15,40
|
|Çeyrek
|591
|604
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
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|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,35
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12:13ETYAT
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