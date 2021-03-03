***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 09:37
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı pay sahiplerimiz Giovanni Agnelli B.V. ve Exor N.V.'den alınan, şirketimizdeki dolaylı pay sahipliği oranlarının değişikliğine ilişkin bildirimler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914719
BIST
10:571.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 19,01
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.550
En Düşük
1.539
10:577,3076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2946
10:578,8392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0636
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8294
10:57407,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,29
|Açılış
|: 407,87
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler10:55
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.101.808
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|KONTR
|98,85
|14.781.436
|% 9,96
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|THYAO
|14,72
|529.123.938
|% -0,61
|
|PETKM
|5,64
|457.334.746
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,06
|450.876.309
|% 3,37
|
|GARAN
|9,33
|320.804.121
|% 1,41
|
|EREGL
|15,76
|312.627.271
|% 4,37
|
|SKBNK
|1,42
|133.273.477
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,47
|211.549.944
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|457.334.746
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,06
|450.876.309
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,80
|166.306.515
|% 1,82
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3065
|7,3109
|% -0,67
|
|Euro
|8,8362
|8,8416
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1826
|10,2337
|% -0,62
|
|Frank
|7,9591
|8,0071
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9423
|1,9521
|% -0,69
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|0,16
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|0,25
|