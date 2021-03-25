***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 18:14
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 16.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Pietro Gorlier'in getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Pietro Gorlier, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Eroldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Poyraz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Davide Mele, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sergio Duca'dan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi ve e-şirket portalında yayınlanması karara bağlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920586
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|2.987
|27,00
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|Tam
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|3.004
|23,97
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|1.453
|11,60
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