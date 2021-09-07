***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 09:22
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Şirketimizin 13 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 2009 tarihli Rekabet Kurulu kararının iptal edilmesini takiben Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962118
BIST
14:231.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:238,4668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:2310,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:23489,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 489,31
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ORCAY
|14,33
|157.883.411
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.678.620
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.134.497
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.097.140
|% 9,92
|
|KENT
|207,00
|963.859
|% 8,95
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|BURCE
|22,72
|23.378.250
|% -3,48
|
|GARAN
|9,46
|991.853.291
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|467.875.506
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,30
|328.100.146
|% 0,55
|
|THYAO
|12,49
|323.262.743
|% 0,56
|
|HALKB
|4,78
|298.992.122
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,53
|467.875.506
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|991.853.291
|% 0,53
|
|HALKB
|4,78
|298.992.122
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.276.973
|% -1,64
|
|KRDMD
|7,30
|328.100.146
|% 0,55
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4665
|% 0,05
|
|Euro
|10,0291
|10,0353
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6611
|11,7196
|% 0,39
|
|Frank
|9,1690
|9,2242
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|8,23
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,82
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,17
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:35PRKAB
Yüzde 5.05 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 341, 482 adet işlem
-
14:33BRLSM
Yüzde 4.66 oranında artışla 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 831, 069 adet işlem
-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 99 artarak (% 0.52 ) 1, 545
-
14:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GARAN
-
14:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 6, 922.00 milyon TL de