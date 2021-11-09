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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 18:30
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sn. Pietro Gorlier'in 09.11.2021 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, D Grubu Pay Sahibinin gösterdiği adaylardan Sn. Samir Cherfan'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına karar vermiştir. 
 
Ayrıca Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sn. Davide Mele'nin 09.11.2021 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, D Grubu Pay Sahibinin gösterdiği adaylardan Sn. Christian André Chapelle'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.         
        
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976436


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