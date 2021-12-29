***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 20:00
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987009
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|% 10,00
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|ENKAI
|15,34
|138.390.850
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|GLRYH
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|RTALB
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|NTHOL
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|18.797.558
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|ULUSE
|60,40
|2.182.674
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|OYYAT
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|% -7,85
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|EREGL
|29,28
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|% 5,25
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|GARAN
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|1.850.980.892
|% 1,78
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
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|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
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|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
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|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
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|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|12,9225
|12,9241
|% 2,09
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|Euro
|14,5927
|14,6881
|% 2,09
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|Sterlin
|17,3085
|17,3953
|% 1,66
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|Frank
|14,0007
|14,0850
|% 1,51
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|Riyal
|3,4195
|3,4367
|% 1,68
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|Alış
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|Altın Ons
|1.798
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|-5,77
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|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
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|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
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|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
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|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
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