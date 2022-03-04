***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 09:30
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007153
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0389
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0077
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
18:05885,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,97
|Açılış
|: 885,16
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|19,40
|542.309
|% 0,00
|
|BALAT
|8,25
|157.060
|% 0,00
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,07
|5.118.277
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,89
|43.978.218
|% 0,00
|
|AYES
|19,40
|542.309
|% 0,00
|
|BALAT
|8,25
|157.060
|% 0,00
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,07
|5.118.277
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,89
|43.978.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% 0,00
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 0,00
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,00
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1425
|14,1506
|% 0,26
|
|Euro
|15,5976
|15,6265
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,8110
|18,9054
|% 0,22
|
|Frank
|15,3242
|15,4165
|% 0,15
|
|Riyal
|3,7576
|3,7764
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-0,58
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,87
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY