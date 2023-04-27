***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 08:29
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Isabelle Véronique Lerat, Sn. Melih Poyraz ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. Melih Poyraz'ın getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141499
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|SNKRN
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|IHAAS
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|33.564.762
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|1.248
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|9.199
|72,00
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|9.108
|9.262
|-40,00
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|Yarım
|4.445
|4.529
|-13,00
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