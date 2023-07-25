***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, Sn. Melih Poyraz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, A Grubu Pay Sahibinin gösterdiği aday olan Sn. Polat Şen'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ile Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175147BIST