***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 18:58
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sn. Melih Poyraz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrılması sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, A Grubu Pay Sahibinin gösterdiği aday olan Sn. Polat Şen'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ile Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175147
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
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|Önceki Kapanış
|: 6.695
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6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0413
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0391
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.699,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.699,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8949
|26,9005
|% -0,15
|
|Euro
|29,6991
|29,7079
|% -0,13
|
|Sterlin
|34,5396
|34,7128
|% 0,14
|
|Frank
|30,9617
|31,1482
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1512
|7,1871
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|2,41
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.053
|11.172
|18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.612
|9,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.806
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem