***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 09:05
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü Sayın Onur Yalçın 29.02.2024 tarihi itibarıyla emekli olarak görevinden ayrılacaktır. Sayın Onur Yalçın'ın görevinden ayrılması ile birlikte Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne Satınalma Direktörü Sayın Yüksel Öztürk atanmıştır. Sayın Yüksel Öztürk'ün Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne atanması ile birlikte Satınalma Direktörlüğü'ne 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sayın Ferruh Arar atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246590
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0616
|Açılış
|: 30,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0532,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0345
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0985
En Düşük
32,7964
18:051.992,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.993,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.987,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|9,98
|7.220.788
|% 0,00
|
|UFUK
|131,00
|4.941.891
|% 0,00
|
|SNPAM
|99,00
|16.715.437
|% 0,00
|
|SELGD
|41,16
|25.748.658
|% 0,00
|
|SONME
|66,25
|7.206.077
|% 0,00
|
|UMPAS
|9,98
|7.220.788
|% 0,00
|
|UFUK
|131,00
|4.941.891
|% 0,00
|
|SNPAM
|99,00
|16.715.437
|% 0,00
|
|SELGD
|41,16
|25.748.658
|% 0,00
|
|SONME
|66,25
|7.206.077
|% 0,00
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 0,00
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 0,00
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% 0,00
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% 0,00
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5318
|30,5499
|% 0,19
|
|Euro
|32,9355
|33,0025
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,3401
|38,5324
|% -0,20
|
|Frank
|35,0209
|35,2319
|% -0,08
|
|Riyal
|8,1099
|8,1506
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|900,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,94
|943,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,73
|77,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,35
|2.029,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT