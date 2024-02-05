***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü Sayın Onur Yalçın 29.02.2024 tarihi itibarıyla emekli olarak görevinden ayrılacaktır. Sayın Onur Yalçın'ın görevinden ayrılması ile birlikte Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne Satınalma Direktörü Sayın Yüksel Öztürk atanmıştır. Sayın Yüksel Öztürk'ün Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne atanması ile birlikte Satınalma Direktörlüğü'ne 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sayın Ferruh Arar atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246590BIST