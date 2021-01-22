***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.0389 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -PIETRO GORLIER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 02.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Fiat Industrial S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı & Chrysler Group CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı (FCA Group) Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CENGİZ EROLDU Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 13.01.2015 İcrada Görevli Mali Direktörlük (CFO) Yok Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TEMEL KAMİL ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.04.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. CEO'su Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -DAVIDE MELE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Fiat Group S.p.A. EMEA CEO'su & Fiat İş Geliştirme Başkanı Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeGIORGIO FOSSATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) Kurumsal Genel Danışmanı ve FCA EMEA Genel Danışmanı Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi-ÜyeNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Turcas Petrol Yönetim Kurulu üyeliği,Vakıfbank International (Vieanna) Bağımız Yönetim Kurulu üyeliği ,Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Ajansında Danışman,Cambridge Family Enterprise Group'da (ABD) kıdemli Danışman. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Başkan & Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeSERGIO DUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Enel S.P.A Kanunu Denetçiler Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/740020 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan & Denetim Komitesi - Üye & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - ÜyeKENAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş.Başhukuk Müşaviri Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903796BIST