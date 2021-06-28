Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.06.2021 18:46



***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ EROLDU CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici CEO & Yönetim Kurulu Üyesi -
FABRIZIO RENZI Mali Direktör (CFO) Üst Düzey Yönetici - -
ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici Kalite Direktörü -
ALTAN AYTAÇ Fiat İş Birimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat İş Birimi Direktörü -
GİUSEPPE MASCİOCCO Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
BURHAN ÇAKIR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
ÖMER ÖZGÜR ÇETİNOĞLU Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü -
ARZU YAZGAN Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim Direktörü -
DOĞU ÖZDEN Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü Üst Düzey Yönetici Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü -
MAHMUT KARACAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -
ÖZGÜR MEHMET SÜSLÜ Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü/Fiat Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Pazarlama Direktörü -
İSMET KAĞAN YILDIRIM Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
SABRİ ERKAN POLAT Araç Mühendisliği Direktörü Üst Düzey Yönetici Ürün Mühendisliği Direktörü -
YÜKSEL ÖZTÜRK Satın Alma Direktörü Üst Düzey Yönetici Satın Alma Direktörü -
HÜSEYİN ŞAHİN Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü -
RECEP TEMİZESEN Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü -
ONUR YALÇIN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü -
SİNAN YILDIRIM Kalite Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Teknolojileri Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944644


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,34% |  -18,61
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.368
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 26,40 48.496.304 % 10,00  
TKURU 246,40 6.412.886 % 10,00  
OZBAL 15,07 146.736.633 % 10,00  
TACTR 31,90 1.196.027 % 10,00  
VANGD 5,29 4.979.863 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6936 8,6975 % -0,76  
Euro 10,3711 10,3871 % -0,76  
Sterlin 12,0337 12,0940 % -0,81  
Frank 9,4175 9,4742 % -1,04  
Riyal 2,3109 2,3225 % -0,82  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -2,04  
Altın Gr. 498 498 -4,46  
Cumhuriyet 3.306 3.356 -19,00  
Tam 3.289 3.374 -17,87  
Yarım 1.590 1.632 -8,64  
Çeyrek 797 816 -4,33  
Gümüş.Ons 26,12 26,17 0,04  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,05  
B. Petrol 74,22 74,22 -1,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru