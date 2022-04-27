***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2022 18:55
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ EROLDU CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici CEO & Yönetim Kurulu Üyesi -
FABRIZIO RENZI Mali Direktör (CFO) Üst Düzey Yönetici - -
ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici Kalite Direktörü -
ALTAN AYTAÇ Fiat İş Birimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat İş Birimi Direktörü -
GİUSEPPE MASCİOCCO Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
ORÇUN SARICA İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Süspansiyon, Şasi ve Motor Sistemleri Satınalma Müdürü,Tedarikçi Kalite ve Geliştirme Müdürü -
ÖMER ÖZGÜR ÇETİNOĞLU Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü -
ARZU YAZGAN Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim Direktörü -
DOĞU ÖZDEN Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü Üst Düzey Yönetici Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü -
MAHMUT KARACAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -
ÖZGÜR MEHMET SÜSLÜ Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü/Fiat Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Pazarlama Direktörü -
İSMET KAĞAN YILDIRIM Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
SABRİ ERKAN POLAT Araç Mühendisliği Direktörü Üst Düzey Yönetici Ürün Mühendisliği Direktörü -
YÜKSEL ÖZTÜRK Satın Alma Direktörü Üst Düzey Yönetici Satın Alma Direktörü -
HÜSEYİN ŞAHİN Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü -
RECEP TEMİZESEN Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü -
ONUR YALÇIN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü -
SİNAN YILDIRIM Kalite Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Teknolojileri Müdürü -
HASAN ERDOĞAN Mobilite Çözümleri Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Otomobil & Fiat Professional Pazarlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024477
BIST