***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCENGİZ EROLDU CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici CEO & Yönetim Kurulu Üyesi -FABRIZIO RENZI Mali Direktör (CFO) Üst Düzey Yönetici - -ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici Kalite Direktörü -ALTAN AYTAÇ Fiat İş Birimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat İş Birimi Direktörü -GİUSEPPE MASCİOCCO Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici - -ORÇUN SARICA İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Süspansiyon, Şasi ve Motor Sistemleri Satınalma Müdürü,Tedarikçi Kalite ve Geliştirme Müdürü -ÖMER ÖZGÜR ÇETİNOĞLU Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü -ARZU YAZGAN Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim Direktörü -DOĞU ÖZDEN Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü Üst Düzey Yönetici Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü -MAHMUT KARACAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -ÖZGÜR MEHMET SÜSLÜ Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü/Fiat Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Pazarlama Direktörü -İSMET KAĞAN YILDIRIM Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici - -SABRİ ERKAN POLAT Araç Mühendisliği Direktörü Üst Düzey Yönetici Ürün Mühendisliği Direktörü -YÜKSEL ÖZTÜRK Satın Alma Direktörü Üst Düzey Yönetici Satın Alma Direktörü -HÜSEYİN ŞAHİN Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü -RECEP TEMİZESEN Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü -ONUR YALÇIN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü -SİNAN YILDIRIM Kalite Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Teknolojileri Müdürü -HASAN ERDOĞAN Mobilite Çözümleri Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Otomobil & Fiat Professional Pazarlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024477BIST