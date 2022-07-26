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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.07.2022 19:02
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. Oto Ticaret 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KOÇ FIAT SİGORTA A.Ş. Sigorta Acente Hizmetleri 1250000 1250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047899


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 64,90 24.794.576 % 10,00  
DOBUR 57,75 17.313.869 % 10,00  
BMSCH 13,10 78.850.327 % 9,99  
EMNIS 33,02 1.298.974 % 9,99  
INTEM 80,45 65.520.281 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8631 17,8648 % 0,52  
Euro 18,1033 18,1439 % -0,31  
Sterlin 21,4173 21,5248 % 0,29  
Frank 18,4646 18,5758 % 0,59  
Riyal 4,7394 4,7631 % 0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 -2,27  
Altın Gr. 987 987 3,72  
Cumhuriyet 6.626 6.726 16,00  
Tam 6.642 6.717 1,00  
Yarım 3.237 3.284 1,00  
Çeyrek 1.623 1.641 0,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,19  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 0,15  
B. Petrol 100 100 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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