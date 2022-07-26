***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2022 19:02
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. Oto Ticaret 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KOÇ FIAT SİGORTA A.Ş. Sigorta Acente Hizmetleri 1250000 1250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047899
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1000
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0664
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,25
|Açılış
|: 986,32
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8631
|17,8648
|% 0,52
|
|Euro
|18,1033
|18,1439
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,4173
|21,5248
|% 0,29
|
|Frank
|18,4646
|18,5758
|% 0,59
|
|Riyal
|4,7394
|4,7631
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,27
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.642
|6.717
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,22
|