***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFER MAS Oto Ticaret A.Ş. Oto Ticaret 5500000 5500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKOÇ FIAT SİGORTA A.Ş. Sigorta Acente Hizmetleri 1250000 1250000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047899BIST