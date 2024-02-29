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***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.02.2024 18:31
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ EROLDU CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici CEO & Yönetim Kurulu Üyesi -
FABRIZIO RENZI Mali Direktör (CFO) Üst Düzey Yönetici - -
ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici Kalite Direktörü -
ALTAN AYTAÇ Fiat İş Birimi Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat İş Birimi Direktörü -
GİUSEPPE MASCİOCCO Ar-Ge Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
ORÇUN SARICA İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Süspansiyon, Şasi ve Motor Sistemleri Satınalma Müdürü,Tedarikçi Kalite ve Geliştirme Müdürü -
ÖMER ÖZGÜR ÇETİNOĞLU Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü -
ARZU YAZGAN Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal İletişim Direktörü -
DOĞU ÖZDEN Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü Üst Düzey Yönetici Finansal Planlama ve Kontrol Müdürü -
MAHMUT KARACAN Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Direktörü -
ÖZGÜR MEHMET SÜSLÜ Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü/Fiat Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Pazarlama Direktörü -
İSMET KAĞAN YILDIRIM Dış İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici - -
SABRİ ERKAN POLAT Araç Mühendisliği Direktörü Üst Düzey Yönetici Ürün Mühendisliği Direktörü -
ERSAN FERRUH ARAR Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici Gövde Dış Trim Ve Hammade Satınalma Müdürü -
HÜSEYİN ŞAHİN Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü -
RECEP TEMİZESEN Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü -
YÜKSEL ÖZTÜRK Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici Satınalma Direktörü -
SİNAN YILDIRIM Kalite Direktörü Üst Düzey Yönetici Üretim Teknolojileri Müdürü -
HASAN ERDOĞAN Mobilite Çözümleri Direktörü Üst Düzey Yönetici Fiat Otomobil & Fiat Professional Pazarlama Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253111


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KONYA 9.902,50 579.034.670 % 10,00  
SNKRN 49,50 11.661.933 % 10,00  
SELVA 15,29 89.201.807 % 10,00  
BRLSM 31,68 423.246.893 % 10,00  
ISYAT 12,10 59.855.620 % 10,00  
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Riyal 8,3069 8,3485 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,66 22,70 % 0,66  
Platin 879,37 882,41 % 0,66  
Paladyum 941,37 944,92 % 0,66  
Brent Pet. 82,15 82,15 % 0,66  
Altın Ons 2.045,87 2.046,20 % 0,66  
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