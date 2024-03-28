***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.0389 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SAMİR CHERFAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.11.2021 İcrada Görevli Değil - Groupe PSA Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü ve Küresel İcra Kurulu Üyesi Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CENGİZ EROLDU Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 13.01.2015 İcrada Görevli CEO Yok Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -İLKER ERDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2024 İcrada Görevli Değil - Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KENAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SILVIA VERNETTI BLINA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.08.2023 İcrada Görevli Değil - Stellantis Global Kurumsal Ofis Başkanı Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeGIORGIO FOSSATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.02.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) Kurumsal Genel Danışmanı ve FCA EMEA Genel Danışmanı Evet 0 D Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi-ÜyeKUDRET ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2024 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254646 Değerlendirildi Hayır -GIANNI CODA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.03.2024 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254646 Değerlendirildi Hayır -POLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.07.2023 İcrada Görevli Değil - Koç Holding CFO Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye & Kurumsal Yönetim Komitesi - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263943BIST