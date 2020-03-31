***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesineAday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Davide Mele, Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine,Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833621BIST