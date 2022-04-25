***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.04.2022 18:23
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Christian André Chapelle, Sn. Melih Poyraz ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. Melih Poyraz'ın getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023590
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0764
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05900,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -14,94
|Açılış
|: 900,73
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7709
|14,7726
|% 0,20
|
|Euro
|15,8280
|15,8414
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,7524
|18,8464
|% -0,62
|
|Frank
|15,3472
|15,4397
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9276
|3,9473
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-33,96
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|100
|100
|-5,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem