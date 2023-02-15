***TRA* *BVSAN* *TERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.02.2023 09:06
***TRA******BVSAN******TERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BVSAN, TERA, TRA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113313
BIST
11:544.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,67%
|| 435,64
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.941
En Düşük
4.505
11:5418,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5420,2258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:541.111,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,68
|Açılış
|: 1.111,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BUCIM
|6,49
|149.484.288
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.458.273
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|382.119.919
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.651.222
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.824.657
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.723.393.414
|% 9,98
|
|ASELS
|58,05
|1.995.528.065
|% 9,63
|
|EREGL
|41,32
|1.209.978.618
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,70
|1.172.469.977
|% 9,81
|
|SISE
|42,70
|1.023.549.259
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,93
|628.221.775
|% 9,84
|
|BSOKE
|6,01
|394.909.301
|% 4,52
|
|EKGYO
|7,20
|407.719.585
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|897.397.436
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|146.496.196
|% 4,17
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8460
|18,8499
|% 0,08
|
|Euro
|20,2163
|20,2258
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,7425
|22,8566
|% -0,53
|
|Frank
|20,3328
|20,4553
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0098
|5,0350
|% 0,11
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,71
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 4, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 66 üstünde . İşlem hacmi 24, 229.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TKFEN, ALARK
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, SISE
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, AKSEN, DIRIT, BUCIM, ITTFH, SEYKM, KUYAS, HALKB, VESTL, KONTR