***TRA* *BVSAN* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
08.08.2023 10:00
***TRA******BVSAN******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Bülbüloğlu Vinç San.ve Tic. A.Ş.'nin Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181855
BIST
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12:047.448
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -22,43
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0427,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0643
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0429,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0011
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:041.680,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.680,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.478.531.894
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.202.551
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.926.856
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,95
|315.371.128
|% -7,31
|
|AKSUE
|35,06
|127.485.090
|% -7,25
|
|AKGRT
|4,59
|377.857.959
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,10
|231.716.308
|% -6,87
|
|THYAO
|262,60
|5.793.762.398
|% -1,61
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ASTOR
|109,40
|2.090.668.096
|% 1,96
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,05
|1.410.516.408
|% -0,88
|
|AKFGY
|4,95
|734.201.884
|% -4,26
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0128
|27,0267
|% 0,24
|
|Euro
|29,6716
|29,6854
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3473
|34,5196
|% -0,13
|
|Frank
|30,8007
|30,9862
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|0,61
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.585
|138,00
|
|Tam
|11.139
|11.249
|103,00
|
|Yarım
|5.574
|5.651
|52,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.825
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|0,02
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,89
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 7, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 55, 538.00 milyon TL de
-
12:19AKGRT
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 345, 126 adet işlem
-
12:18EMKEL
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 674 adet işlem
-
12:17SUWEN
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 067 adet işlem
-
12:16SAYAS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 520 adet işlem