***TRA* *CVKMD* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***TRA******CVKMD******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [CVKMD]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu - Kısım 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130660BIST