***TRA* *CVKMD* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
31.03.2023 19:58
***TRA******CVKMD******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [CVKMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri/ Ek-7d
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130651
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
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4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1894
En Yüksek
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|Açılış
|: 19,4380
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|Önceki Kapanış
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19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8522
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
20,8075
17:591.214,46
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1792
|19,1894
|% 0,11
|
|Euro
|20,8247
|20,8522
|% -0,41
|
|Sterlin
|23,5905
|23,7088
|% -0,37
|
|Frank
|20,8961
|21,0220
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0987
|5,1242
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-11,76
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.193
|8.295
|-23,00
|
|Yarım
|4.016
|4.059
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.029
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,06
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|1,04
|