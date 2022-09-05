***TRA* *IHAAS* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.09.2022 17:03
***TRA******IHAAS******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuzun halka arzına aracılık ettiği İhlas Haber Ajansı A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ektedir.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060177
BIST
17:093.359
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En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KRDMD
|12,88
|2.737.714.144
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
|
|PETUN
|34,64
|40.156.797
|% 9,97
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|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
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|MTRKS
|42,78
|51.117.034
|% -9,97
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|DOGUB
|10,15
|21.530.504
|% -9,94
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|ULUSE
|130,00
|76.591.259
|% -8,71
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|MOBTL
|2,29
|206.687.580
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,85
|103.171.666
|% -5,08
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|YKBNK
|8,26
|9.919.844.758
|% 5,76
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|THYAO
|75,25
|7.951.039.272
|% 4,81
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|EREGL
|30,98
|7.542.668.899
|% 9,94
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|GARAN
|25,78
|6.311.949.321
|% 5,74
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|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
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|YKBNK
|8,26
|9.919.844.758
|% 5,76
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|EKGYO
|4,40
|4.302.394.267
|% 8,64
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|AKBNK
|14,33
|6.197.766.325
|% 9,98
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|ISCTR
|9,60
|3.969.759.306
|% 8,60
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|GARAN
|25,78
|6.311.949.321
|% 5,74
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|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2222
|18,2267
|% 0,15
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|Euro
|18,0940
|18,1030
|% -0,09
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|Sterlin
|20,8984
|21,0032
|% 0,04
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|Frank
|18,4978
|18,6092
|% 0,09
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|Riyal
|4,8336
|4,8579
|% 0,14
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|17:07
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,59
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|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
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|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
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|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,09
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|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,01
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|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
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