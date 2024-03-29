***TRATE* *ATLFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.03.2024 12:47
***TRATE******ATLFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ATLFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atılım Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264218
BIST
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15:549.124
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 43,89
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5432,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0711
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5435,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:542.325,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,74
|Açılış
|: 2.325,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ALVES
|63,25
|922.818.240
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.871.596
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|158.227.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|549.807.094
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.329.966
|% -9,94
|
|SASA
|43,50
|7.059.078.923
|% 1,16
|
|THYAO
|297,00
|6.426.783.452
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,44
|2.881.111.946
|% 1,87
|
|AGROT
|36,92
|2.594.349.788
|% 4,71
|
|AKBNK
|47,04
|2.285.640.039
|% 0,56
|
|ZOREN
|5,90
|2.193.893.233
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.881.111.946
|% 1,87
|
|SASA
|43,50
|7.059.078.923
|% 1,16
|
|EKGYO
|9,95
|1.101.036.238
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.181.506.326
|% 8,90
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3609
|32,3939
|% 0,24
|
|Euro
|34,9987
|35,0939
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,1513
|41,3576
|% 0,84
|
|Frank
|36,1480
|36,3292
|% 0,82
|
|Riyal
|8,6785
|8,7220
|% 0,63
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, EUKYO, ENSRI, VRGYO, SODSN