***TRATE* *BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2022 14:21
***TRATE******BRKVY*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'ya yükseltilmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013960
BIST
14:172.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 23,38
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:1714,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1084
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:1716,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1770
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:17907,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,96
|Açılış
|: 906,73
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|ISFIN
|3,42
|293.131.063
|% 9,62
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,87
|3.319.346
|% 7,20
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|216,00
|25.974.553
|% -8,05
|
|CEOEM
|14,71
|162.911.590
|% -7,66
|
|KAREL
|12,88
|86.454.475
|% -7,60
|
|THYAO
|31,60
|2.791.270.295
|% -0,13
|
|ASELS
|24,62
|1.443.104.807
|% 2,93
|
|GARAN
|12,18
|1.389.978.146
|% 0,58
|
|SISE
|15,27
|963.724.912
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,08
|778.698.734
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|778.698.734
|% 2,00
|
|ODAS
|1,65
|245.084.020
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,16
|169.059.309
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|101.432.402
|% 6,94
|
|TSKB
|1,47
|176.304.989
|% 2,80
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6710
|14,6744
|% 0,70
|
|Euro
|16,3480
|16,3632
|% 1,10
|
|Sterlin
|19,2491
|19,3456
|% 1,19
|
|Frank
|15,7809
|15,8760
|% 1,23
|
|Riyal
|3,9013
|3,9208
|% 0,76
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|4,35
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|61,00
|
|Tam
|5.984
|6.134
|59,73
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|28,89
|
|Çeyrek
|1.451
|1.483
|14,45
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,78
|