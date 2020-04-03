***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.04.2020 15:30
***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TurkRating) arasında 03 Nisan 2020 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme raporu en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834592
BIST
16:4889.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 349,06
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
16:486,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0862
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
16:487,2401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
16:48348,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,90
|Açılış
|: 348,32
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.955.850
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.192.959
|% 9,94
|
|SASA
|8,42
|460.627.227
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,66
|4.048.171
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.406.020
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.541.553
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|263.339.290
|% -7,73
|
|ADEL
|11,28
|8.324.916
|% -6,47
|
|PETKM
|3,44
|852.608.817
|% -0,58
|
|TUPRS
|85,35
|486.010.242
|% 3,27
|
|SASA
|8,42
|460.627.227
|% 9,92
|
|ASELS
|23,44
|433.422.273
|% 1,30
|
|GARAN
|7,54
|432.998.924
|% -0,79
|
|PETKM
|3,44
|852.608.817
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,03
|263.339.290
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|123.511.361
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,82
|154.992.086
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,92
|235.016.970
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1964
|8,2375
|% 0,26
|
|Frank
|6,8188
|6,8599
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7762
|1,7851
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|0,69
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|3,42
|
Seans Raporu
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17:02RAYSG
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17:00SILVR
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 593, 924 adet işlem
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16:58ALCTL
Yüzde 4.06 oranında artışla 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 824 adet işlem