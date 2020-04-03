***TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. ile İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TurkRating) arasında 03 Nisan 2020 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme raporu en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834592BIST