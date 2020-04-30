TRATE* *CRDFA*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|22.001.414
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|29.339.116
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|17.246.239
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KONYA
|256,10
|21.931.541
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7096
|8,7532
|% 0,79
|Frank
|7,1682
|7,2114
|% 0,84
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,62
|Altın Gr.
|385
|385
|2,11
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|11,90
|Tam
|2.531
|2.586
|12,10
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,90
|Çeyrek
|619
|632
|3,00
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|2,05
Seans Raporu
- 14:37ADNAC Yüzde 5.18 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 606, 072 adet işlem
- 14:35MMCAS Yüzde 9.32 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 425 adet işlem
- 14:34SELGD Yüzde 5.04 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 843 adet işlem
- 14:33BRISA Yüzde 10.00 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 348, 295 adet işlem
- 14:31 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, SODA, KCHOL